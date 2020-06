Google ha introdotto una nuova funzione predefinita per tutti i nuovi utenti: l’obiettivo è di tutelare sempre di più la privacy

Una nuova funzione a tutela della privacy è stata introdotta nei suoi sistemi da Google. Per tutti i nuovi utenti e per chi attiva la cronologia delle posizioni per la prima volta, l’eliminazione dei dati avverrà in automatico. Prima di mercoledì 24 giugno, infatti, tale funzione doveva essere attivata manualmente. Ad annunciarlo attraverso un post è stato Sundar Pichai, capo dell’azienda che controlla Google. Grazie a questa nuova funzione i dati di navigazione saranno eliminati dopo un anno e mezzo, fino a pochi giorni fa invece, fino a quando non era l’utente a cancellarli, restavano in possesso di Google. Ai nuovi utenti del più usato motore di ricerca o a quelli che hanno già attivato la cronologia delle posizioni è permesso, grazie a questa nuova funzione, di cambiare le impostazioni e scegliere di eliminare i dati già dopo 3 mesi.

Dov’è attiva la nuova funzione per la privacy di Google

La nuova importantissima funzione Google che mette sempre più a riparo la privacy degli utenti è attiva su diversi prodotti che appartengono al colosso americano. Potrà infatti anche essere attivata su YouTube dove l’impostazione predefinita permette di conservare la cronologia delle ricerche per 3 anni. Anche per YouTube sarà possibile modificare le impostazioni manualmente scegliendo di eliminare i dati dopo 3 mesi oppure un anno e mezzo. Per quanto riguarda gli altri prodotti come Google Drive, Google Foto e Gmail, Sundar Pichai ha fatto sapere che tale funzione non sarà attiva in quanto già “sono stati creati per conservare in modo sicuro i contenuti“.

