Cyberpunk 2077 si mostra in un nuovo video che sta facendo impazzire i fan. Ecco cosa ci sarà nel gioco targato Cd Project Red.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni. Annunciato nel lontano 2013, ora 7 anni dopo i fan vogliono giocarci. E non sono più nella pelle. Come non lo sarà il/la nostro/a protagonista, essendo l’impianto cibernetico e neurale la condizione principale per vivere il mondo di gioco.

L’FPS sviluppato dalla CD Project Red promette benissimo e con questo nuovo trailer ha mostrato ancora una volta la sua potenza. Il gioco ha una grafica davvero molto raffinata, piena di dettagli, di giochi di luce e di personaggi ricercati. Lo stile è praticamente la summa di tutto ciò che è fantascientifico, punk, transumanista, decadente e fantascientifico. Le basi, insomma, sono quelle di una perla che potrebbe scagliarsi per lungo tempo nella memoria dei videogiocatori.

Gameplay di Cyperpunk 2077, ecco il video pubblicato dalla CD Project Red

Come si vede nel video appena pubblicato, Cyberpunk 2077 offre davvero tanto al videogiocatore. Ci sono inseguimenti in auto, momenti in cui si guida, sparatorie. Ma anche scelte morali, dialoghi arguti, crafting e creazione di potenziamenti per migliorare il proprio corpo e le proprie abilità.

La possibilità di modifiche sono davvero parecchie, con nuovi apici nella realizzazione del personaggio che l’industria non aveva mai conosciuto prima. I 5 stili artistici che popolano il mondo di Cyberpunk 2077 sono particolari e ben distinguibili, rendendo le aree sempre nuove e diverse dalle altre. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile solo a novembre.

