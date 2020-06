Coronavirus, nuovo focolaio nella ditta di logistica Bartolini di Bologna. Al momento risultano 45 positivi, di cui uno ricoverato in ospedale

Negli ultimi giorni, Bologna sta registrando un importante aumento del numero di contagi da Coronavirus. Solamente ieri, ben 17 se ne sono aggiunti a quelli già positivi. A seguito di alcuni controlli, è stato individuato un nuovo focolaio: una ditta di logistica Bartolini. Al momento risultano 45 operai positivi, di cui uno ricoverato in ospedale.

Nelle scorse ore, centinaia di persone – tra operai e familiari – si sono sottoposte al test del tampone, e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori controlli. La Sanità pubblica è al lavoro per cercare di spegnere il focolaio il prima possibile, sanificando l’intera area e invitando la Bartolini a ridurre le attività lavorative ai minimi termini. Il contagio sarebbe partito da un reparto di stoccaggio della ditta, con diversi magazzinieri risultati positivi.

L’improvviso aumento dei casi positivi al Coronavirus a Bologna è dovuto a un nuovo focolaio: una ditta di logistica Bartolini. Oltre ai numerosi tamponi a cui operai e familiari sono stati sottoposti, nelle prossime giornate sono previsti ulteriori controlli. Sono diversi i dipendenti in isolamento per aspettare i test, motivo per cui ci si aspetta un aumento dei positivi nei prossimi giorni.

Il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sant’Orsola Pierluigi Valle ha commentato l’accaduto. “Il Coronavirus c’è ancora, e soltanto gli incompetenti dicono il contrario. Stiamo passando da una fase pandemica ad una endemica, con il virus che circola sotto traccia” spiega il dottore: “A differenza di quattro mesi fa, però, ora sappiamo come combatterlo“.

