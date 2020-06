Calciomercato Juventus, è tutto fatto: il maxi scambio andrà in porto per accontentare le pretese di Sarri, sempre alla ricerca di maggiore qualità in mezzo al campo

La Juventus è vicinissima ad annunciare il primo colpo del suo mercato estivo. Nonostante la finestra dei trasferimenti aprirà ufficialmente solo dal 1 settembre, i club possono già accordarsi tra di loro e concludere gli affari, in attesa poi di avere a disposizione i calciatori dalla prossima stagione. Maurizio Sarri ha insistentemente chiesto maggiore qualità negli interni di centrocampo, tenendo anche in considerazione le condizioni fisiche di Khedira, ai box fino a settembre. Paratici e Agnelli sembrano disposti ad accontentarlo con l’inserimento di un vero colpo da 90. Si tratta di Arthur del Barcellona, centrocampista brasiliano dotato di una tecnica sopraffina. Piedi buoni che andranno a ricoprire il buco lasciato da Miralem Pjanic, pedina di scambio nell’affare con i blaugrana. Dopo un’iniziale resistenza da parte dell’ex Gremio, la società italiana è riuscita a strappare il si per portarlo a Torino, invogliandolo sia dal punto di vista tecnico che economico.

Calciomercato Juventus, è tutto fatto: Arthur arriverà al posto di Pjanic

Le ultime indiscrezioni rivelate dalla redazione di mercato di Sky Sport danno l’affare per fatto. Il brasiliano ha accettato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro l’anno, mentre il Barcellona ha detto di si allo scambio tecnico con Pjanic, con tanto di conguaglio. La valutazione del centrocampista della Seleçao si aggira sui 70 milioni, 10 in più di Pjanic che farà il percorso inverso. Il bosniaco aveva già preso accordi con i catalani e non si è opposto al trasferimento. L’affare dovrebbe essere ufficializzato entro il 30 giugno, anche per motivi di bilancio.

