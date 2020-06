La Serie A è ripartita ma il grande assente è il pubblico. Nel caso della Roma sono partiti i rimborsi per le gare non fruite. Ecco come richiedere il voucher.

Pubblico virtuale o teloni a coprire gli spalti, il tutto accompagnato da un audio surreale. Così si presenta il massimo campionato di calcio italiano al suo ritorno dopo la pandemia, con i tifosi costretti a vedere la partita in televisione. In tal senso è partita ieri, 24 giugno, la campagna della Roma per rimborsare agli abbonati o titolari di biglietti le partite a cui non hanno potuto assistere.

La modalità prevista è quella del voucher, attraverso la piattaforma di ticketing VivaTicket che già in passato vendeva i biglietti per le partite casalinghe dei giallorossi. La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata entro e non oltre giovedì 23 luglio, come specificato anche nella pagina dedicata sul sito del club.

Calcio, abbonamenti Roma: come richiedere il rimborso

Per richiedere il voucher è necessario disporre di un account VivaTicket. Qualora non lo si avesse si può aprire rapidamente inserendo i dati personali richiesti dalla piattaforma. A questo punto si potranno seguire le indicazioni per andare nella sezione specifica dedicata ai voucher di rimborso. Sarà necessario inserire nuovamente alcuni dati – nome, cognome, data di nascita e codice fiscale – per procedere con la richiesta di rimborso.

Fondamentale è avere a portata di mano il PNR, il codice alfanumerico riportato sull’abbonamento o sul biglietto per il quale si sta richiedendo il rimborso. E’ il codice indicato subito sotto il QR Code. Caricati questi dati appariranno tutte le partite non fruite per le quali è possibile richiedere il voucher, con i rispettivi importi. Nel caso di un abbonamanto in Curva Sud ad esempio, l’importo complessivo è di circa 84 euro.

Per terminare la procedura sarà infine necessario caricare una foto o uno screenshot del tagliando (screenshot della schermata in caso di abbonamento digitale) in cui sia visibile il QR code. Una mail di conferma comunicherà la presa in carico della richiesta.

