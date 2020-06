Zanardi, ecco il nuovo bollettino medico. Ma sarà anche l’ultimo, salvo nuovi importanti aggiornamenti da comunicare. La decisione arriva dalla famiglia del campione paralimpico.

Alex Zanardi, le condizioni restano gravi ma stabili. L’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena ha divulgato un nuovo bollettino medico a proposito delle condizioni del campione paralimpico.

Zanardi, il nuovo bollettino medico

Ecco quanto informato in merito: “La quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. È sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata”.

Si tratta tuttavia dell’ultimo aggiornamento sanitario salvo nuovi importanti novità. Dai prossimi giorni, infatti, non seguiranno nuovi bollettini come comunicato dalla struttura ospedaliera: “Sentita la famiglia si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute”.

Quel che è certo è che la vita del 53enne è appesa a un filo e soprattutto è vivo per miracolo. “Aveva traumi gravissimi alla testa, sanguinava molto, c’era un’emorragia in corso e in questi casi l’intervento deve essere immediato. Il sangue che fuoriesce aumenta la pressione del cranio e se non si ferma può determinare danni permanenti”, ha riferito nei giorni scorsi il chirurgo che lo ha operato.

E in effetti è stato davvero questione di minuti, come ha aggiunto quest’oggi il soccorritore intervistato dal Corriere della Sera: “Il tempo stava per scadere. Dieci minuti appena, forse qualcosa di più, e Alex Zanardi non ce l’avrebbe fatta, sarebbe morto. Certamente molto meno della «golden hour», il limite di tempo massimo per salvare la vita di una persona nella chirurgia di emergenza”.