La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato dell’app Immuni, invitando i cittadini a non scaricarla in quanto si tratta di “business di dati sensibili“

Da ormai diversi giorni, l’app Immuni è operativa in tutto il territorio italiano. Scaricabile gratuitamente, fornisce avvisi in caso di contatto ravvicinato con persone risultate positive al Covid-19 e, più in generale, aiuta a mappare in maniera più efficace i contagi. Non tutti, però, sono favorevoli all’utilizzo del software.

Tra questi, anche la leader di Forza Italia Giorgia Meloni si è detta contraria. Intervenuta durante la trasmissione ‘Non è un Paese per Giovani’ di Radio2, ha parlato proprio di questo, e dell’utilizzo improprio che viene fatto dei dati forniti dai cittadini. “Invito tutti a non scaricare l’app Immuni, è stata fatta violando il codice sugli appalti” ha spiegato la Meloni: “È un business di dati sensibili, che fanno comodo alle aziende farmaceutiche“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Conte sfida la maggioranza: “Sull’Iva non cedo, taglio per i consumi”

Immuni, Il M5s risponde alla Meloni: “Propaganda pericolosa”

Poco dopo l’accusa di Giorgia Meloni rivolta all’app Immuni e all’utilizzo che ne fa dei dati sensibili, è arrivata la risposta da parte del M5s. Come riportato dall’Ansa, il portavoce del partito Cristian Romaniello ne ha parlato alla Camera. “Le opposizioni continuano con questa propaganda molto pericolosa” ha spiegato Romaniello: “Prima Salvini, ora la Meloni che parla di business di dati sensibili. Proprio lei, iscritta ad ogni social esistente pur di ottenere qualche like in più“.

Il portavoce del M5s ha poi voluto spiegare i motivi che hanno portato all’utilizzo di Immuni. “Il metodo più antico per combattere una pandemia è la quarantena” spiega: “Ma dobbiamo evolverci e usare la tecnologia“. Per concludere il suo intervento, Cristian Romaniello si è detto scocciato di dover rispondere alle accuse infondate delle opposizioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Minacce di morte a Bentivogli, tre proiettili in busta per l’ex segretario Fim-Cisl