Cresce la tensione alla Casa Bianca, dopo che alcuni manifestanti nella capitale hanno provato ad abbattere la statua di Andrew Jackson.

Ad un mese dalla morte di George Floyd continua a dilagare la tensione negli Stati Uniti. Infatti anche nella giornta di ieri si sono verificati alcuni scontri nella capitale, Washington, per di più dinanzi alla Casa Bianca.

I manifestanti stavolta hanno preso di mira la statua di Andrew Jackson, presidente americano autore del cosidetto “Sentiero delle lacrime”, ossia la deportazione forzata dei nativi americani dalle loro terre. Ma Jackson non è solamente una delle statue simbolo della Casa Bainca, ma anche un vero e proprio idolo di Donald Trump.

Infatti, proprio il tycoon, in seguito alle proteste ha subito twittato: “Diversi gli arresti a D.C. per atti di vandalismo a Lafayette Park, della magnifica statua di Andrew Jackson, oltre alla deturpazione esterna della chiesa di San Giovanni dall’altra parte della strada“.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020