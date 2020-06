Offerte di lavoro: pronte nuove assunzioni, già in estate, per Ikea. L’azienda ha fatto sapere che ci sono posizioni aperte in tutta italia.

Assunzioni Ikea: l’azienda svedese ha annunciato posizioni aperte in tutta Italia ed è pronta ad assumere già in estate. Per inviare il curriculum alla nota azienda di arredamento è molto semplice. Non solo nuove aperture, ma il progetto di Ikea è anche quello, come riporta il sito Investireoggi, di assumere nuove figure professionali nei punti vendita già attivi.

Le posizioni aperte, come ha fatto sapere l’azienda sono numerose e gli incarichi, rispettivamente, riguardano posti per assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Tra questi, menzionandone solo alcuni, leggiamo Addetto Food e cassa a Rimini; Magazziniere Part Time a Villesse; Ikea food co-worker a Parma;Goods Flow Manager a Brescia. Ma la lista completa la si può trovare, semplicemente, nel sito ufficiale, al link in fondo all’articolo.

Ikea: pronte nuove assunzioni per l’estate 2020

Non solo posizioni aperte: come leggiamo dalla fonte, Ikea ha pronti anche nuovi stage da offrire ai candidati. Anche in questo caso, come per gli incarichi lavorativi effettivi, le posizioni sono aperte pressoché in tutta Italia. Si va dallo Stage Kitchen and office designer a Roncadelle a Brescia, fino allo Stage Customer Relation di Bologna, passando per Rimini, Ancona e altri territori italiani.

Dunque, inviare la candidatura è molto semplice. Dopo essersi accertati che il proprio curriculum è in linea con le richieste dell’azienda, ci si potrà collegare al link di seguito, dove si potrà, tra l’altro, ricercare una determinata posizione, attraverso l’utilizzo di “filtri di ricerca”. Le candidature, come fa sapere Ikea, saranno sottoposte a screening dei curricula.

Ikea, il link relativo a “Cerca opportunità lavorative”

