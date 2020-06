Una 69enne è deceduta per un’infezione causata da un’ameba mangia cervello che l’aveva infettata mentre tentava di curare una banale sinusite

Per curare la sua sinusite una donna di 69 anni aveva pensato bene di usare l’acqua del rubinetto per dei lavaggi nasali provocandosi così un’infezione da ameba mangia cervello. La cura consigliata dal medico era in realtà quella di effettuare tale pulizia utilizzando dell’acqua sterile. Forse per la cura è stata presa un po’ troppo sotto gamba o magari la donna avrà pensato che l’acqua del rubinetto avesse lo stesso effetto. Fatto sta che una simile leggerezza che le è costata davvero molto cara in quanto proprio in quell’acqua si annidava un’ameba mangia cervello. La terribile infezione provocata ha portato la donna al decesso così in pochissimo tempo. A darne notizia è l’International Journal of Infectious Disease. Dopo 30 giorni di quest’insolita cura sono comparsi i primi sintomi dell’infezione.

LEGGI ANCHE -> Scimmia alcolista ferisce 250 persone e uccide in cerca di liquore

Gli effetti dell’ameba sul cervello della 69enne

Una macchia rossa sul destro del naso ha spinto il medico, pensando ad un problema dermatologico, a prescriverle un semplicissimo unguento che ovviamente non ha raggiunto i risultati sperati. Solo alla comparsa del secondo sintomo, delle violente convulsioni, la 69enne e il suo medico si sono preoccupati pensando alla presenza di un tumore. Quando è stata sottoposta ad un intervento è arrivata la sconcertante verità: un’ameba mangia cervello le stava distruggendo le cellule cerebrali. Una parte della sua materia grigia della donna era diventata una “poltiglia sanguinolenta“. Il neurochirurgo dello Swedish Medical Centeral Charles Cobbsal Seattle Times ha dichiarato che “c’erano amebe ovunque che si nutrivano solo di cellule cerebrali“. A questo punto quindi le condizioni della donna erano fin troppo compromesse e dopo essere entrata in coma i familiari hanno deciso di interrompere il supporto vitale.

LEGGI ANCHE -> Errore di lettura del calendario dei Maya: la fine del mondo sta arrivando