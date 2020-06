Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, nell’ultimo bollettino medico: è stabile, c’è fiducia ma i prossimi giorni saranno decisivi

Comincia il terzo giorno di terapia intensiva e coma farmacologico per Alex Zanardi, che venerdì 19 giugno sulle strade di Pienza era rimasto vittima di un gravissimo incidente mentre era sulla sua handbike. Il campione paralimpico nelle scorse ore è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico neurologico e per ridurre le fratture del viso e del cranio dopo il violento impatto contro un camion e la sua vita è appesa ad un filo. L’ex pilota automobilistico è ricoverato all’Ospedale ‘Le Scotte‘ di Siena, che poco fa ha rilasciato il bollettino ufficiale. “Il decorso clinico è regolare e stabile, un’altra notte è passata senza complicazioni. Per Alex Zanardi, tenuto in coma farmacologico, sarà una settimana decisiva per la guarigione dopo il violento trauma”.

L’ultimo bollettino medico sulle condizioni di Zanardi: è stabile, cresce la fiducia

Per Zanardi si apre una settimana decisiva per capire quale sarà l’andamento post operatorio e quante possibilità avrà, in primis di sopravvivere, ed i secondo luogo se potrà tornare quello di prima. Già oggi l’équipe multidisciplinare che lo segue farà le prime valutazioni necessarie per decidere se ridurre la sedazione, per osservare meglio il quadro neurologico del 53enne bolognese. Per quanto riguarda invece le indagini sull’incidente, avvenuto sulla strada statale 146 di Pienza, in provincia di Siena, ancora non sono del tutto chiare le cause. Scartata l’ipotesi di una distrazione alla guida per colpa dello smartphone, con il quale poco prima stava filmando il suo percorso, al vaglio degli inquirenti c’è un possibile eccesso di velocità.

