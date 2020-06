Per la serie ricette dolci, oggi prepariamo la classica merenda per grandi e piccini: la torta Kinder fetta al latte. La sua preparazione è molto semplice e il risultato è garantito.

La torta Kinder fetta al latte è un dolce ottimo per il periodo estivo. Si può gustare a colazione, a merenda o in qualsiasi momento della giornata. La sua preparazione richiede pochi ingredienti e, soprattutto, semplici passaggi per avere un risultato ottimale. Vediamo insieme come prepararla in modo facile e veloce.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE < <

Torta Kinder fetta al latte: gli ingredienti

Uova: 4

Zucchero: 140 g

Yogurt bianco: 125 g

Amido di mais: 50 g

Miele: un cucchiaino

Vanillina: una bustina

Farina: 150 g

Lievito per dolci: mezza bustina

Cacao amaro: 3 cucchiai

Panna fresca: 300 ml

Latte condensato: 100 g

Leggi anche >>> Ricette top: come preparare degli gnocchi alla sorrentina deliziosi

Ricette dolci: la preparazione della torta Kinder Fetta al latte

Iniziamo la preparazione della torta Kinder fetta al latte, preparando la base. In una ciotola versiamo le uova e iniziamo a sbatterle. A questo punto uniamo lo zucchero e continuiamo a sbattere il composto. Dopo averlo montato un po’, aggiungiamo lo yogurt bianco, l’olio e il cacao.

Giunti a questo punto uniamo al nostro composto: l’amido di mais, la vanillina, la farina, il lievito per dolci e il miele. Continuiamo a montare il tutto. Il nostro composto è pronto per essere infornato: versiamolo in una teglia rettangolare e inforniamo a 180 gradi (forno statico) per circa 30-35 minuti.

Mentre la base è in forno, occupiamoci della farcitura. Questa preparazione è molto semplice: prendiamo la nostra panna fresca e montiamola, unendo il latte condensato.

Quando la nostra base sarà pronta, la lasciamo freddare un po’, prima di tagliarla a metà. Stendiamo su una metà della base la nostra farcitura e, dopo averla livellata con l’aiuto di una spatola, adagiamoci sopra l’altra metà della base.

Giunti a questo punto, lasciamo freddare la nostra torta in frigorifero per circa 2 ore, oppure, se vogliamo mangiarla prima, basteranno 30-40 minuti in congelatore.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: come fare una torta meringata veloce e gustosissima