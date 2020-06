Con l’avvio della Stagione 3 di Fortnite, Epic Games ha deciso di rimuovere definitivamente dalla mappa di gioco le auto della polizia. Il motivo

Da ormai qualche giorno, Epic Games ha rilasciato il nuovo maxi aggiornamento di Fortnite, il battle royale più amato e giocato della storia. Con l’arrivo della Stagione 3, la mappa è stata completamente rivoluzionata, con l’allagamento di buona parte delle città e l’arrivo di nuove skin e armi. Ma le novità non finiscono qui.

Oltre agli update più visibili, come il nuovo pass battaglia e la skin di Aquaman, Epic Games ha deciso di apportare alcune modifiche meno visibili. Facendo un giro tra la mappa di gioco, oltre a dover combattere con gli altri giocatori, è molto utile guardarsi anche intorno. Tra i vari oggetti che compongono l’ambiente di gioco, non figurano più le auto della polizia. La software house ha spiegato il motivo della scelta.

Fortnite, rimosse le auto della polizia: il motivo della scelta

Tutte le automobili della polizia sono definitivamente scomparse dalla mappa di gioco di Fortnite. A qualche giorno dall’avvio della Stagione 3, Epic Games ha finalmente svelato il motivo che ha portato a questa insolita scena. Negli Usa il periodo non è dei migliori, e continuano le manifestazioni e le proteste sotto il motto di “BlackLivesMatter“. Per questo motivo, la software house ha pensato che la presenza delle volanti avrebbe potuto urtare la sensibilità di alcuni.

Per evitare contenuti sul web di player che distruggono e mettono a ferro e fuoco gli ambienti con le macchine delle forze dell’ordine, Epic Games ha deciso di prevenire il tutto rimuovendo le auto dalla mappa. Inizialmente si pensava che la scelta fosse dettata dal fatto che buona parte della mappa si sia allagata, ma in realtà molti altri veicoli risultano essere ancora presenti in strada.

