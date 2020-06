L’Oms ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore è stato raggiunto nel mondo un nuovo record di persone positive al Coronavirus

Sono 183 mila i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in un giorno, a renderlo noto è stato l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Quello rilevato è il numero più alto raggiunto da inizio pandemia, l’Oms fa sapere che il picco è dovuto all’aumento di persone positive in America Latina. Sono infatti oltre 50 mila i nuovi casi di positività al coronavirus segnalati in Brasile, seguito nella triste classifica da Stati Uniti e India. Proprio nel paese guidato da Bolsonaro a causa dell’epidemia da coronavirus i morti sono oltre 50 mila. Con un milione di contagi il Brasile si attesta come il secondo paese al mondo più colpito dalla pandemia subito dopo gli Stati Uniti.

I dati dell’Oms sull’epidemia da coronavirus nel mondo

L’Oms fa sapere che negli USA si contano oltre 2,2 milioni di casi e circa 120 mila morti. Solo nelle ultime 24 ore, il ministero della Salute ha registrato ben 641 nuovi decessi che portano il drammatico bilancio a 50617 morti mentre il numero dei contagiati ha superato la quota di un milione. Diversa è invece la situazione a Pechino. In Cina infatti si sono registrati nelle ultime 24 ore soltanto 9 casi di positività al coronavirus. Ad annunciarlo sono state le stesse autorità cinesi. Per il paese da dove ha avuto origine la pandemia si tratta del numero di contagi più basso registrato negli ultimi dieci giorni.

