È morto, all’età di 80 anni, il regista statunitense Joel Schumacher. Il Cinematografo stava combattendo da lungo tempo con un tumore.

Muore, dopo aver combattuto con una lunga malattia, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Joel Schumacher. Il regista, come riporta Il Post, si è spento all’età di 80 anni a New York. La sua lunga carriera era iniziata negli anni Ottanta del secolo scorso.

Il regista e produttore era nato il 29 agosto del 1939 a New York, Inizialmente, come leggiamo dalla fonte, era entrato nel mondo del cinema in qualità di costumista, per poi accumulare sempre più esperienza come sceneggiatore, produttore e regista. Il suo primo film risale al 1981 e si tratta di The Incredible Shrinking Woman.

Dopo il suo debutto cinematografico del 1981, Schumacher ha prodotto e diretto numerosi film di successo. Fu lui, infatti, negli anni Novanta a sostituire Tim Burton nella direzione dei film ispirati al personaggio di Batman. Nel 1995 Schumacher diresse Batman Forever, mentre nel 1997, il meno fortunato Batman e Robin, con George Clooney nei panni dell’uomo-pipistrello.

I suoi ultimi film risalgono agli anni che vanno dal 2009 al 2011. In questi anni, il regista diresse Blood Creek, Twelve e Trespass. Proprio in quest’ultimo thriller, Schumacher aveva diretto due grandissimi attori: Nicolas Cage e Nicole Kidman.

