Black Lives Matter, Hamilton manifesta per le strade di Londra. Il campione del mondo della Formula 1 si conferma molto attento ai diritti degli afroamericani

Lewis Hamilton ha partecipato a una protesta di Black Lives Matter a Hyde Park, prendendo ancora una volta a cuore i diritti degli afroamericani e di tutte le persone di colore.

Il campione del mondo di Formula 1 ha denunciato nelle ultime settimane le difficoltà dei piloti neri di emergere nel motorsport.

Ha da tempo messo in evidenza il razzismo all’interno della società, che ha ricevuto ulteriore attenzione a causa delle proteste mondiali.

Hamilton ha partecipato all’ultima manifestazione organizzata nel parco più grande di Londra e ha dichiarato sui social media: “Sono andato a Hyde Park oggi per la pacifica protesta ed ero così orgoglioso di vedere tanta gente di tutte le razze e background che supportavano questo movimento.

“È stato davvero commovente. Sono estremamente convinto che il cambiamento arriverà, ma non possiamo fermarci adesso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Black Lives Matter contro le statue, individuate 60 da distruggere

I suoi sei titoli mondiali e il fatto di essere l’atleta britannico più in voga del momento hanno permesso al messaggio di raggiungere ogni angolo del mondo, conferendogli una portata planetaria.

Il 35enne ha chiamato in causa anche i capi del suo sport per non aver cercato di affrontare la mancanza di diversità.

Di recente ha detto: “Vedo quelli di voi che stanno zitti, alcuni di voi sono le star più grandi eppure state zitti in mezzo all’ingiustizia. Nessun segno nel mio settore, che ovviamente è uno sport dominato dal bianco“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Proteste Floyd, sparatoria a Minneapolis: un morto e 11 feriti

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020