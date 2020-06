Reading: l’accoltellamento avvenuto ieri sera a ovest di Londra non sembra essere di matrice terroristica. A confermarlo è la polizia locale, che continua ad indagare.

Reading: il bilancio dell’attacco di ieri sera al parco della cittadina britannica è di tre vittime e tre feriti. Ma, come riporta Skytg24, la polizia, che continua incessantemente ad indagare, l’attacco non sembrerebbe avere matrice terroristica. Come la stessa polizia tiene a precisare, le modalità dell’attacco sono pressoché simili a quelle di altri attacchi avvenuti in passato: un ragazzo, da solo, si è scagliato contro un gruppo di passanti.

Arrestato, al momento, un venticinquenne e si procede con l’accusa di omicidio. Come leggiamo dalla fonte, in una nota ufficiale, la polizia della valle del Tamigi ha confermato di escludere che l’accoltellamento possa essere trattato come un atto di terrorismo.

Attacco Reading: si esclude il coinvolgimento di altre persone

A seguito dell’attacco con accoltellamento, la polizia si è immediatamente recata sul posto, intorno alle 19 (ora locale). In base a quanto riferisce Skytg24, gli agenti si sono immediatamente recati all’interno di un edificio poco lontano dalla scena del crimine e, proprio lì, si sarebbe avvertito uno scoppio. Ad ogni modo, la polizia nega, al momento, la presenza e il coinvolgimento di altre persone nell’attacco al parco.

Arriva intanto il messaggio da parte della polizia. Dal momento che alcuni passanti hanno avuto la “prontezza” di riprendere le immagini dell’attacco con i cellulari, la polizia, attraverso un messaggio ufficiale, ha chiesto a chiunque possedesse materiale video di non pubblicarlo, ma di recarsi immediatamente al commissariato, per essere sentito, in qualità di testimone.

Una prima testimonianza, riportata da Skytg24, è quella del ventenne Laurence Wort. Il giovane ha fatto sapere che l’uomo si è recato al parco e, dopo aver sfrecciato verso un gruppo di persone, ne ha accoltellate tre. Il 25enne ha poi cambiato direzione e si è recato presso un secondo gruppo, dove è riuscito ad accoltellarne altre.

