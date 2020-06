Oggi domenica 21 giugno è la giornata mondiale selfie. Quali sono le app maggiormente scaricate e più utilizzate per ritoccare le foto e renderle perfette

Da ormai 6 anni, il 21 giugno si “festeggia” la giornata mondiale del selfie. Termine entrato ormai nel vocabolario di tutti, rappresenta il classico autoscatto che chiunque si è fatto almeno una volta. Per celebrare quest’evenienza, Fishbowl Radio Network ha creato un sito ufficiale dedicato, con tanto di contest per la foto migliore.

Su Instagram sta impazzando l’hashtag #NationalSelfieDay, con milioni di persone che stanno pubblicando il loro autoscatto migliore sul social network. Sempre più spesso, in realtà, i selfie non sono del tutto naturali. Ci sono varie app disponibili nello store degli smartphone che permettono, con qualche veloce click, di rimuovere le imperfezioni e rendere lo scatto ancor più bello. Vediamo quali sono le più scaricate ed utilizzate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google Maps, annunciate nuove importanti novità: i dettagli

Selfie, le app più scaricate per ritoccare gli autoscatti

L’app del momento per gli autoscatti è sicuramente FaceApp, che tra le tante funzioni offre anche quella di cambiare sesso o età, con effetti estremamente realistici e molto divertenti. Oltre alle funzionalità più simpatiche, il software permette anche di modificare il selfie in maniera più seria, migliorando i colori e togliendo alcune imperfezioni. Altra app molto utilizzata è FaceTune2, che conta oltre 100milioni di download. Questa, se ben utilizzata, può portare a grossi benefici, in quanto presenta strumenti per modificare praticamente qualsiasi cosa.

Menzione d’onore anche per AirBrush, grazie alla quale è possibile modificare alcune caratteristiche del proprio viso, rimodellandole a proprio piacimento. Per le ragazze, c’è anche la possibilità di inserire alcuni make-up ad hoc, per un autoscatto perfetto. Infine, principalmente per le donne, esiste Perfect365. La funzione che rende l’app così unica è il fatto di dare veri e propri consigli a chi si fa il selfie. Oltre a poter modificare la foto e aggiungere del trucco, è possibile anche guardare dei video tutorial che offrono consigli di bellezza.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Mac, nuovo malware raggira gli utenti fingendosi installer di Adobe Flash