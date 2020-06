Grave incidente a Pisa, perde la vita una bambina di 3 anni

E’ morta nel pomeriggio di ieri una bambina di 3 anni, a Riparbella, un comune di poche migliaia di abitanti in provincia di Pisa. La bambina nigeriana era in una struttura che al momento ospita 41 richiedenti asilo.

Sul posto sono subito accorsi la Pubblica Assistenza di Cecina e la Misericordia di San Pietro in Palazzi. In un secondo momento è stato fatto un tentativo con l’elisoccorso Pegaso, ma non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Pisa, morta una bambina di soli 3 anni

E’ emersa una prima ricostruzione sull’accaduto che ha visto volare via una bambina nigeriana di appena 3 anni. Sembrerebbe che la bambina era in compagnia di un coetaneo connazionale ed insieme sono fuggiti dalla vista delle famiglie che alloggiano nell’edificio principale dell’agriturismo.

Per cause tutte ancora da verificare, la bambina è finita in acqua ed è annegata. Non è chiaro che il suo amico l’abbia spinta, se fosse un gioco o se i due volevano soltanto divertirsi e fare un bagno insieme. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Volterra.