Juventus, Cristiano Ronaldo scarica Sarri: i possibili scenari. Il fenomeno portoghese ha definitivamente rotto il rapporto con il proprio allenatore ad un anno esatto dal primo incontro

Esattamente fra 24 ore, ovvero domani, ricorrerà l’anniversario del primo incontro tra Cristiano Ronaldo e Sarri. Nell’estate del 2019, infatti, il neo allenatore della Juventus si recò in Costa Azzurra per incontrare sul lussuoso yacht di famiglia il fenomeno portoghese. Un gesto di buona volontà, incentivato dalla società, per mettere CR7 al centro del progetto. Dopo la prima stagione culminata con la rottura con Allegri, l’ex stella del Real Madrid pensava di aver trovato finalmente l’uomo giusto, in grado di esaltare le sue qualità e permettergli di ritoccare gli straordinari record personali. A distanza di 12 mesi questo scenario sembra definitivamente svanito. Il bel gioco di Napoli è un lontano ricordo e anche i risultati stentano ad arrivare. Nelle prime due finali giocate (Supercoppa e Coppa Italia) sono arrivate altrettante sconfitte contro avversari non irresistibili come Lazio e Napoli. La Champions, grande obiettivo dell’anno, era ad un passo dal naufragare prima del coronavirus, con il Lione vittorioso per 1-0 nella sfida di andata. anche il campionato non sta regalando le soddisfazioni sperate e la lotta con i biancocelesti proseguirà presumibilmente punto a punto fino alla fine.

Juventus, Cristiano Ronaldo scarica Sarri: i possibili scenari

Non sono solo i risultati a mettere di cattivo umore Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti si è immalinconito negli schemi sarriani e ne ha più volte discusso con il proprio tecnico. Prima schierato come centravanti, falso nueve, poi rispedito sulla fascia sinistra, senza mai trovare i movimenti giusti per incidere al meglio. L’accoppiata con Dybala non decolla e la mancanza di un attaccante fisico che possa creargli spazio nelle difese avversarie si sente e come.

Sarri fa orecchie da mercante e tira dritto, poco sostenuto però dai numeri. Il dialogo tra i due sembra essere ai minimi storici e la sensazione è che qualcuno potrebbe rimetterci la testa. Sul prescelto almeno non ci sarebbe dubbio. Cristiano ha un altro anno di contratto e vorrebbe onorare la firma sino in fondo, mentre l’allenatore toscano non gode più della fiducia di nessuno. Da Agnelli a Paratici, passando per Nedved, tutti lo hanno scaricato. Resta solo da capire se riuscirà a concludere almeno questo scorcio post Covid.

Fosse per CR7 sarebbe già altrove.

