Continua a precipitare la situazione Coronavirus in Brasile. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute si è raggiunto il milione di contagi.

Non si arresta l’emergenza Coronavirus nel Brasile, dove secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute si sarebbe raggiunto il milione di contagi nel paese. Una situazione drammatica del brasile, che rischia di precipitare a causa proprio del gran numero di quartieri malfamati nel paese latinoamericano.

Infatti il virus sembrerebbe espandersi a macchia d’olio specialmente nelle famose “Favelas”. Così il Ministero della Salute ha annunciato il record negativo del paese che oramai precipita nella situazione di emergenza sanitaria. Secondo i numeri riportati dalla John’s Hopkins University, il totale dei contagi avrebbe raggiunto quota 1 milione 32mila 913. Il dato preoccupante arriva soprattutto nelle ultime 24 ore, dove sono stati registrati 54mila casi nelle ultime 24 ore. Mentre invece i nuovi decessi nell’ultime 24 ore sono ben 1.206, per un totale di 48.954.

Coronavirus, peggiora in Brasile: prime riaperture in Francia

Ma se in Brasile la situazione continua a precipitare, con la curva dei contagi che continua a salire, in Francia la situazione continua a migliorare. Infatti il governo Macron ha lanciato le prime riaperture per il popolo francese. Infatti da lunedì nel paese transalpino, riapriranno i cinematografi, i centri vacanze, i casinò e le sale da gioco dopo oltre tre mesi di chiusura.

Le riaperture ovviamente dovranno rispettare le rigorose misure sanitarie. La decisioni prese dal governo Macron sono state prese proprio grazie al miglioramento della curva epidemiologica. Sempre lunedì riapriranno anche stadi e gli ippodromi francesi, ma con un numero massimo di 5 mila spettatori. Ad annunciare queste due riaperture ci ha pensato sempre il Governodopo una riunione del Consiglio di Difesa e di sicurezza nazionale. Infine Macron ha annunciato anche la ripresa degli Sport di squadra con adeguate misure di prevenzione.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24