Sempre più insistenti le voci del divorzio di George Clooney, cosa c’è di vero?

George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati nel 2014 dopo essersi conosciuti ad una festa nel luglio 2013 a Villa Oleandra. La coppia a settembre potrebbe far un mese. Perché potrebbe? Le voci su un presunto divorzio dei due diventano man mano più insistenti. In realtà la relazione dei due è perfetta: lavorano insieme, hanno due bambini e fanno tantissima beneficenza.

Il mondo del gossip, infatti, è destabilizzato dalle voci che vedrebbero i due verso la collisione. Problemi nati durante la quarantena, terapia di coppia e avvistati in due posti diversi: questi gli indizi che portano a pensare che tra i due sia veramente finita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ilary Blasi torna e fa doppietta: pronti due programmi televisivi

George Clooney verso il divorzio?

Per gli amanti del gossip è davvero complicato capire se si tratta soltanto di voci o meno. Né un like, né un segui ad aiutare i più curiosi perché la coppia non ha Instagram. E’ noto che il famoso social network è il primo indizio per mettere il naso tra le notizie delle coppie più amate di Hollywood.

Nessun indizio lasciato per strada, solo qualche avvistamento sporadico. Nulla ancora di ufficiale dunque, soltanto dicerie che potrebbero alimentare i nervosismi che, magari, potrebbero vigere tra le due star.