Coronavirus, la rivelazione: “Maggiori sintomi per il gruppo sanguigno A”

Coronavirus, la rivelazione: “Maggiori sintomi per chi possiede il gruppo sanguigno A”. Sembra che le caratteristiche del proprio sangue incidano sulla portata del Covid-19

Un’analisi genetica dei pazienti Covid-19 suggerisce che il gruppo sanguigno potrebbe influenzare l’intensità con cui la malattia aggredisce il nostro organismo.

Gli scienziati che hanno confrontato i geni di migliaia di pazienti in Europa hanno scoperto che quelli che avevano sangue di tipo A avevano maggiori probabilità di avere una malattia grave mentre quelli con il tipo O avevano meno probabilità.

Il rapporto di mercoledì sul New England Journal of Medicine non dimostra una connessione di gruppo sanguigno, ma conferma un precedente rapporto cinese su tale collegamento.

“La maggior parte di noi non diede troppo peso allo studio di Pechino“, ha detto il dottor Parameswaran Hari, uno specialista del sangue presso il Medical College del Wisconsin.

“Con le nuove evidenze devo dire che qualcosa è cambiato. Adesso è credibile“.

Altri ricercatori mantengono invece ancora un certo scetticismo. L’evidenza di un ruolo per il gruppo sanguigno è “provvisoria, non è abbastanza per essere sicuri“, ha detto il dottor Eric Topol, capo dello Scripps Research Translational Institute di San Diego.

Lo studio, che ha coinvolto scienziati in Italia, Spagna, Danimarca, Germania e altri paesi, ha confrontato circa 2.000 pazienti con Covid-19 grave con diverse migliaia di altre persone che erano in salute o che presentavano solo sintomi lievi o assenti. I ricercatori hanno legato le variazioni di sei geni alla probabilità di una malattia acuta. dopo di che hanno legato i gruppi sanguigni a possibili rischi.

Molti ricercatori hanno cercato indizi sul perché alcune persone infettate dal coronavirus si ammalino gravemente e altre meno. Essere più anziani o maschi sembra aumentare il rischio e gli scienziati hanno considerato i geni come un altro possibile “fattore ospite” che influenza la gravità della malattia.

Esistono quattro principali gruppi sanguigni – A, B, AB e O – ed “è determinato dalle proteine ​​sulla superficie dei globuli rossi“, ha dichiarato la dott.ssa Mary Horowitz, capo scientifico del Center for International Blood and Marrow Transplant Research.

Le persone con Tipo O sono in grado di riconoscere meglio determinate proteine ​​come estranee e questo le renderebbe più “protette” rispetto al virus, ha spiegato Hari.

Il gruppo sanguigno è stato anche legato alla suscettibilità ad alcune altre malattie infettive, tra cui il colera e le infezioni del tratto urinario da E. coli.

