Coronavirus, ecco il bilancio in Lombardia. La Regione, nonostante i segnali positivi, continua ad essere l’epicentro della pandemia in Italia. Anche oggi, per esempio, oltre il 50% dei positivi dell’intera nazione è giunta solo dalla località lombarda.

251 positivi, 47 decessi e 1363 guariti. Recita così il bollettino nazionale di oggi, con la Lombardia che continua ad essere l’epicentro della pandemia in Italia. Di tutti i nuovi casi totali, infatti, 157 arrivano proprio dal territorio lombardo. Più della metà dell’intero stivale come accade da inizio crisi a questa parte.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Numeri che portano i contagiati totali nella Regione amministrata da Attilio Fontana a quota 92.675, per un totale di decessi pari a 16.534 aggiungendone i ‘soli’ 18 di oggi. “Tra i 157 casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 94 sono determinati da tamponi eseguiti dopo le indicazioni giunte dallo screening sierologico. Otto casi sono invece riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari”, ha riferito l’assessore Giulio Gallera.

Potrebbe interessarti anche —-> Nord-Italia, Istat: cala la speranza di vita causa coronavirus

I tamponi effettuati sono stati 10.464, con una percentuale dell’1,5% in relazione ai nuovi positivi riscontrati. I guariti/dimessi sono invece 741 su un conto complessivo di 62.096, mentre gli attualmente positivi calano di 602 unità a 14.045. Buone notizie sul fronte terapie intensive, rimaste stabili con 60 pazienti all’attivo. I ricoveri ordinari, invece, sono calati di 13 unità.

Leggi anche —–> Coronavirus, clamoroso errore in Sicilia sul calcolo dei positivi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24