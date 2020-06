Intervistato da La Repubblica, il direttore di Lancet Richard Horton ha parlato del Coronavirus, spiegando come l’Italia avrebbe potuto evitare un gran numero di contagi

Richard Horton è il direttore di Lancet, la rivista scientifica britannica tra le più famose e riconosciute al Mondo. Il 58enne ha pubblicato quest’oggi: “The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop It Happening Again“. Si tratta di un libro scientifico che è già primo in classifica su Amazon.

All’interno del pamphlet, l’editore ha voluto esporre la sua tesi sulla pandemia che ha colpito l’intero pianeta. Messo sotto la lente d’ingrandimento un altro aspetto: la superficialità dei vari governi nell’affrontare il Coronavirus. Intervistato in esclusiva da La Repubblica, Horton ha spiegato meglio l’attuale situazione legata al Covid-19, parlando – tra le altre cose – anche di ciò che avrebbe potuto fare l’Italia per evitare un gran numero di contagi e decessi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aifa, il Tocilizumab non funziona: sospesi gli studi sul farmaco

Coronavirus, l’opinione di Horton su come ha agito l’Italia

Tra i vari argomenti affrontati durante l’intervista rilasciata a La Repubblica, il direttore di Lancet Richard Horton si è soffermato anche su ciò che è successo in Italia. Alla domanda sull’esitazione del governo italiano nell’imporre il lockdown per almeno una settimana, Horton non ha avuto dubbi. “Bisognava chiudere prima, si sarebbe evitato un gran numero di morti” spiega l’editore: “Inizialmente non è stata capita la gravità di ciò che stava accadendo in Lombardia“.

Più in generale, Richard Horton ha voluto sottolineare come i vari governi europei abbiano peccato di una presa di posizione, mettendo al primo posto gli interessi economici. “Parliamo di come ha agito il governo nel Regno Unito: a gennaio e febbraio non è stato fatto nulla” racconta il direttore. Ha poi aggiunto: “Il comitato scientifico già sapeva della gravità della situazione, ma ha deciso di non proteggere i cittadini”

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Caos Trump, chiede blocco del libro di Bolton: poi lancia il vaccino

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24