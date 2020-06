Una cattiva notizia dall’Aida, il Tocilizumab non dà nessun beneficio ai malati di Covid-19

Ad Aprile l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha stilato una lista di farmaci e protocolli sperimentali approvati, che sarebbero potuti essere utilizzati per curare i malati di Covid-19. La lista fu pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Il Tocilizumab era uno dei farmici compresi nella lista. Secondo quanto riportano da alcuni medici che operano presso l’Istituto Pascale di Napoli – laddove è partita l’idea grazie al professore Paolo Ascierto ed il suo staff – l’utilizzo del medicinale avrebbe dato dei risultati eccellenti su un malato di Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Covid-19, dottore Ascierto a iNews24: “Vaccino già sperimentato sull’uomo”

L’Aifa boccia il Tocilizumab

L’Aifa ha pubblicato una nota attraverso cui spiega: “Si è concluso anticipatamente, dopo l’arruolamento di 126 pazienti (un terzo della casistica prevista) lo studio randomizzato per valutare l’efficacia del tocilizumab“.

“Lo studio non ha mostrato alcun beneficio – scrive l’Aifa – nei pazienti trattati né in termini di aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza”. A conclusione di ciò, l’Aifa che dichiara chiusa la sperimentazione afferma: “Nell’ambito del trattamento dei pazienti con Covid-19 – conclude l’Aifa il tocilizumab si deve considerare quindi come un farmaco sperimentale, il cui uso deve essere limitato esclusivamente nell’ambito di studi clinici randomizzati”.