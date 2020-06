WhatsApp Web, la versione online per pc della celebre app, si arricchisce di nuove funzioni. Oltre alla possibilità di effettuare videochiamate anche una novità grafica.

Una delle funzioni più apprezzate di WhatsApp, sulla cresta dell’onda durante il lockdown, si appresta a debuttare anche nella versione web per pc. Se c’è una carenza significativa nelle versioni per computer infatti, sia quella Web che l’app Desktop, è l’impossibilità di effettuare telefonate e videochiamate. Una funzione fondamentale per molti, in quanto consente di comunicare gratuitamente senza intaccare i “minuti” inclusi nel piano tariffario o ancor peggio il credito telefonico.

I tecnici di WhatsApp sono a lavoro, come scoperto da WaBetaInfo, per portare quanto prima le videochiamate sulla versioni web e desktop. In questo modo si farebbe ancor più serrata la competizione con software come Skype, Zoom o Google Teams.

WhatsApp Web, telefonate e videochiamate anche da pc

Grandi novità dunque, che porterebbero WhatsApp a diventare uno strumento molto utile anche in ambito lavorativo. Sulla versione web dell’app di messaggistica si apprestano ad arrivare le chiamate audio e video, con la possibilità di far partecipare fino ad 8 persone. Il limite di massimo di partecipanti diventerà così lo stesso della versione mobile, aumentato di recente durante il lockdown.

A giocare un ruolo fondamentale poi sarà la semplicità d’uso. Verrà aggiunta un’icona a forma di cornetta del telefono (o di videocamera, nel caso delle videocall) come già accade sugli smartphone, portando in tutto e per tutto telefonate e videochiamate di gruppo anche sui computer.

WhatsApp Web, in arrivo anche la modalità dark

Un’altra novità riguarda invece l’aspetto grafico. A breve debutterà anche sulla versione web il cosiddetto “dark theme“. Una palette di colori scuri, nero su tutti, pensata per non affaticare lo sguardo in condizioni di scarsa luminosità. Il tema scuro ha già riscosso successo sulla versione classica di WhatsApp, e allo studio ci sono anche nuove combinazioni di colori.

Attualmente non c’è una data esatta per il rilascio di queste nuove funzioni. Tutti gli indizi tuttavia fanno pensare ad una loro implementazione nel corso dell’estate 2020.

