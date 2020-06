Spuntano novità sulla chiusura del canale YouTube di Radio Radio. Andiamo quindi a vedere perchè ha chiuso il canale della radio della controinformazione.

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia della chiusura del canale YouTube di Radio Radio. Proprio in merito a tale chiusura la radio stessa ha provato a fare chiarezza attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il motivo principale secondo la piattaforma di broadcast sarebbe la violazione delle regole della community.

Ma il comunicato della Radio afferma: “L’accusa è infamante e calunniosa“. Secondo YouTube il canale avrebbe preoccupato: “video contenenti minorenni in situazioni sessualmente allusive“. Per YouTube, da sempre in prima linea contro video del genere ha così deciso di chiudere il canale della Radio.

In merito al provvedimento la Radio ha affermato: “Quindi, secondo il tribunale di YouTube, il nostro sarebbe un canale che favorisce la pedo-pornografia e diventerebbe un luogo predatorio nei confronti dei bambini“.

In merito alla chiusura è intervenuto anche Fabio Duranti (editore), che ha aggiunto: “Le vostre comunicazioni e l’oscuramento del canale sono pertanto fantasiose ovvero nella fattispecie palesemente calunniose“.

Radio Radio risponde alla chiusura del canale: “Proseguiremo per vie legali”

Così è diventato un caso nazionale la chiusura del canale Youtube della radio. Sulla pagina ufficiale di Facebook, la radio ha specificato che la causa di tale ban sarebbe la violazione delle Norme della community di Youtube. Infatti stando alle regole della piattaforma, arriva la chiusura del canale dopo tre avvertimenti di 90 giorni.

Però in merito Radio Radio non ha specificato il motivo della chiusurà nè sul suo sito ufficiale, nè sulla sua pagina Facebook. Anche se è noto che già dallo scorso aprile, la piattaforma video ha deciso finalmente di mettere una stretta sui video complottistici, studiando un algoritmo per evitare la diffusione o addirittura la pubblicazione. Una stretta necessaria vista la mole di disinformazione che si era creata.

Anche se sul canale di Radio Radio non ci sarebbero mai stati contenuti del genere, al massimo quante contenuto borderline. Così uno dei conduttori della radio, Ilario Di Giovambattista, è andato all’attacco, affermando: “Non staremo con le mani in mano e difenderemo il nostro diritto di esistere in qualsiasi sede nazionale ed internazionale ma quello che mi preme è farvi ragionare.”

Sempre Di Giovambattista ha poi chiuso il suo discorso attaccando l’illimitato potere delle piattaforme: “Il potere che ormai hanno queste piattaforme è illimitato. Il giorno in cui vogliono farti sparire basta premere OFF e non esisti più.” – continua – “Questa digitalizzazione ossessiva, che vedrete porterà alla totale scomparsa della moneta tradizionale, nasconde troppe insidie e pericoli che hanno risvolti negativi sui valori fondanti dell’essere umano, primo fra tutti quello racchiuso in una sola ma meravigliosa parola: LIBERTÀ“.

L.P.

