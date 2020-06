Concorso scuola 2020: aperte da oggi le candidatira per i 33mila posti messi a disposizine dal MIUR. Come fare domanda e chi può presenetarla

Concorso scuola 2020: aperta da oggi e fino al 31 luglio la possibilità per i candidati di presentare le domande. Parliamo del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. finalizzata alla copertura di complessivi 33.000 posti sia comuni che di sostegno.

La procedura, dopo il via libera del MIUR, è bandita a livello nazionale ma organizzata su base regionale. Servirà ad implementare il numero di insegnati per la scuola secondaria di primo e secondo grado nel biennio che comprende gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Per questo, gli aspiranti docenti di ruolo dovranno compilare obbligatoriamente la domanda online, sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero. Potranno partecipare in una delle regioni in cui sia stata bandita la classe o classi di concorso di interesse.

Ma come funziona il concorso? Ogni candidato deovrà presentare la propria domanda fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. Per accedere possono essere utilizzate le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID. In tutti i casi comunque bisogna essere abilitati al servizio Istanze OnLine.

Concorso Scuola, quali sono i requisiti necessari per presentare la domanda?



Concorsco Scuola 2020: ogni candidato potrà concorrere in una sola regione (ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige). Inoltre solo per una classe di concorso, quindi oer la scuola secondaria di primo o di secondo grado e slo stesso vale per il sostegno. La richiesta di partecipazione a più procedure concorsuali dovrà comunque essere effettuata con un’unica istanza e l’indicazione dei concorsi a cui si voglia partecipare.

Per i posti di sostegno saranno ammessi a partecipare i candidati in possesso anche del titolo di specializzazione sul sostegno, anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Questi in generale i requisiti di accesso al concorso ordinario scuola:

-abilitazione specifica sulla classe di concorso

-laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato. È sempre possibile controllare a quali classi di concorso si può accedere tramite la propria laurea

-abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) cl’unico requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore. Invece per accedere ai posti di sostegno bisogna seguire i requisiti già indicati per i posti comuni o per i posti di ITP. In aggiunta però occorre il titolo di specializzazione su sostegno.

Una volta terminata la raccolta di tutte le domande, saranno esaminate e il ministero comunicherà anche le date delle sessioni di esame. Logioco attendersi che al concorso parteciperanno anche molti più insegnanti di quelli richiesti.