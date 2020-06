La Spagna aprirà nuovamente le frontiere con gli altri Paesi dell’Unione Europea a partire dal prossimo 21 giugno

La Spagna ha deciso di riaprire le frontiere ai paesi dell’Unione Europea dal prossimo 21 giugno, nonostante le voci degli scorsi giorni vedevano una riapertura non prima di luglio inoltrato.

A comunicare la notizia è stato il premier Pedro Sanchez. I cittadini, facenti parte dell’Ue, potranno dunque recarsi in terra iberica dal 21, ma la regola non varrà per tutti. La libera circolazione con i vicini del Portogallo, infatti, sarà ripristinata dal primo luglio.

Con la riapertura, sarà eliminato l’obbligo di quarantena per chi entrerà nel paese. I viaggiatori, provenienti da paesi terzi, potranno arrivare in Spagna liberamente a partire dai primi giorni di luglio. Prima, però, andrà valutata quella che è la situazione legata all’epidemia del coronavirus.

È la quattordicesima volta, durante il periodo pandemico, che Sanchez si incontra con i Presidenti regionali spagnoli.

Per quel che riguarda i contagi, il premier ha annunciato che nel corso di questa settimana le persone decedute con il coronavirus sono state 27. I contagi nelle ultime 25 ore, invece, 235.

