Tragico incidente nel Vesuviano a Napoli, dove ieri sera ha perso la vita un uomo di 46 anni: il bilancio è di altri tre feriti

Ieri, intorno alle ore 21:45, si è registrato un grave incidente tra i comuni di Somma e Sant’Anastasia, paesi all’ombra del Vesuvio.

Secondo le prime ricostruzioni, il tragico evento è avvenuto sulla strada statale 268 (Napoli) in direzione Angri ed ha visto coinvolta un’intera famiglia.

Incidente nel Vesuviano, le dinamiche ancora sconosciute

L’uomo alla guida dell’auto, un 46 enne, dopo aver riportato gravi ferite è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli ma lì ha perso la vita. Il resto del nucleo familiare, composto dalla madre e due figli, sono invece gravemente feriti.

I due bambini, di 3 e 7 anni, sono stati trasportati al Santobono ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono prontamente accorsi i militare dell’Arma che hanno gestito il traffico e bloccato una corsia in direzione Cercola. Le dinamiche che hanno portato all’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

