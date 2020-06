Roma, rischio nuovo focolaio Covid a Garbatella: intera famiglia positiva. Nel frattempo continua a destare preoccupazione la situazione al San Raffaele Pisana

La situazione legata al coroanvirus nel Lazio e nello specifico a Roma, vive su due binari paralleli. Se da un lato si registrano il record di guariti e una situazione complessiva negli ospedali ormai vicina alla normalità, dall’altra continuano a preoccupare un paio di focolai ormai noti da tempo. Si tratta del San Raffaele Pisana e di un palazzo occupato nel quartiere Garbatella. Dei 22 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore infatti, la maggior parte erano dovuti a queste due specifiche situazioni.

In particolar modo la famiglia che risiedeva all’interno dello stabile occupato in uno dei quartieri storici della capitale, è risultata tutta positiva ai tamponi a cui sono stati sottoposti nelle ultime ore. Padre, madre e figlio hanno subito il contagio ma sono in condizioni non gravi.

Dalla Asl Roma 2, secondo quanto riportato dalle colonne di Roma Today, fanno sapere che “la famiglia con bambino si trovano già presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. In più sono stati effettuati tamponi e test sierologici a tutti gli abitanti del palazzo occupato e la situazione viene monitorata con l’ausilio delle forze dell’ordine.

Resta invece meno sereno il contesto del San Raffaele alla Pisana dove complessivamente si sono registrati 99 casi di coronavirus, con un rialzo nelle ultime 24 ore. Tutti segnali che consigliano di non abbassare la guardia e di non considerare finita una battaglia ancora lunga.

