E-commerce: ritorna in campo “Postalmarket”, il colosso del commercio fondato a fine anni Cinquanta e fallito nel 2015. Tutti i dettagli sulla ripresa dell’attività.

Annunciata come “la versione italiana di Amazon”, Postalmarket è pronta a fare il suo ritorno in campo. Come riporta Repubblica, l’azienda, fallita nel 2015, è stata rilevata nel 2018 dall’imprenditore friulano Stefano Bortolussi. La nuova versione di Postalmarket sarà notevolmente diversa dalla precedente e si avvarrà di un sistema tecnologico molto avanzato.

L’ambizione è quella di far diventare l’ex colosso delle vendite la versione italiana del rinomato sito Amazon. Come leggiamo dalla fonte, infatti, Postalmarket non sarà più in versione cartacea, ma digitale. In base a quanto si apprende, alcuni volantini cartacei saranno comunque prodotti per gli abbonati che hanno nostalgia di quel che fu. Ma, dopo aver acquisito numerosi domini internet, Postalmarket è pronta a rilanciarsi online.

Entro Natale il ritorno di Postalmarket

L’imprenditore Steafno Bortolussi ha fatto sapere, come riporta Repubblica, che la nuova versione di Postalmarket sarà rilasciata entro Natale. Dunque, dal prossimo inverno, il sito di vendite sarà a tutti gli effetti operativo.

Da quanto si apprende, l’imprenditore aveva questo sogno nel cassetto già da molto tempo. Infatti, Bortolussi si era interessato all’affare già nel 2004, quando poi la società era stata rilevata da altri imprenditori. Tuttavia si trattava già di una società in declino. Come riporta Repubblica, infatti, la società era ben diversa dal colosso costruito nel 1959 da Anna Bonomi Bolchini.

Il progetto di Bortolussi è molto ambizioso. L’imprenditore ha annunciato che ci sarà molto lavoro da fare, per far tornare ad alti livelli il sito di e-commerce. L’obiettivo è dunque quello di “lanciare un assaggio già entro Natale”. Le ambizioni della nuova società puntano a un fatturato che si dovrebbe aggirare tra i 500 milioni e il miliardo, nell’arco dei primi cinque anni.

