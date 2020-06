Caserta, rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: un agente ferito. Circa cinquanta detenuti si sarebbero impadroniti di un reparto dell’istituto

Le carceri italiane tornano agli onori delle cronache per i fatti avvenute nelle ultime ore. Nello specifico a Caserta, nell’istituto Santa Maria Capua Vetere, una cinquantina di detenuti hanno inscenato una rivolta impadronendosi del “reparto Danubio” e ferendo un agente della polizia penitenziaria. I colleghi di quest’ultimo si sono radunati davanti all’ingresso della casa circondariale. E’ prontamente intervenuta l’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

Prima della rivolta, già ieri sera, un gruppo di extracomunitari aveva aggredito 6 agenti, portando ad una rappresaglia poi sedata.

Il reparto Danubio di Santa Maria Capua Vetere era già noto in passato per intemperanze da parte dei criminali che avevano più volte tentato delle rivolte.

L’istituto penitenziario di Caserta era assurto alle cronache lo scorso 6 aprile quando per presunti pestaggi eta stata aperta un’inchiesta su 57 poliziotti.

Probabilmente anche l’azione della scorsa notte è collegata ai fatti di un paio di mesi fa. Come raccontato dal segretario dell’Osapp (organizzazione sindacale del corpo di polizia penitenziaria), Leo Beneduci: “I responsabili del ferimento dell’agente sono gli stessi della rivolta della scorsa notte. I poliziotti sono da soli ad affrontare queste emergenze e il ministro Bonafede è completamente assente”.

Al grido di allarme delle forze dell’ordine ha immediatamente risposto Matteo Salvini. Secondo quanto si legge dalle colonne di Repubblica, il leader della Lega ha commentato: “Prima la rivolta in carcere per il coronavirus senza che nessun delinquete venisse punito, poi poliziotti indagati per ”tortura” e ora addirittura un rappresentante delle forze dell’ordine in ospedale. Credo che il limite sia stato superato. Ministro Bonafede, sveglia!”

