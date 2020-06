Fase, 3 il Dpcm che entrerà in vigore lunedì 15 giugno ha spostato il temine per la ripresa del calcetto e di altri sport di squadra e di contatto. Ecco la nuova data

Sembrava tutto pronto per la ripresa delle partite amatoriali di calcetto e di altri sport di squadra e di contatto, ma oggi è arrivata una doccia fredda per i tantissimi appassionati. Il nuovo Dpcm, firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stabilisce infatti che riprendono le attività sportive all’aperto o a porte chiuse, senza la presenza del pubblico, ma la ripartenza degli sport amatoriali dove è previsto un contatto slitta di 10 giorni, al 25 giugno. Sì alle partite tra amici, ma non subito e nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dalle rispettive federazioni sportive. Sarà possibile tornare a giocare soltanto nelle “Regioni e Province autonome che, d’accordo con il Ministero della Salute e dello Sport, abbiano accertato la compatibilità delle attività sportive con la situazione epidemiologica del proprio territorio“.

Fase 3, la partita di calcetto è rimandata al 25 giugno: ecco cosa si potrà fare e non fare

I tantissimi appassionati di calcetto e di altri sport popolari come ad esempio basket e pallavolo, oltre agli sport di contatto come la boxe, dovranno attendere altri 10 giorni, fino al 25 giugno. Teoricamente non sarebbe vietato l’accesso alle strutture private che hanno riaperto, a patto che ci sia una distanza di almeno due metri tra la persone, se non famigliari o conviventi. Dunque, per fare un esempio, si potrebbe andare al campo di calcio e fare i tiri in porta contro il portiere, nel basket si potrebbe giocare uno contro uno e avvicinarsi solo se famigliari, a pallavolo si potrebbe fare il muro a rete solo se contro uno di famiglia.

