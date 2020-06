Coronavirus, massima allerta ma nessuna seconda ondata in arrivo. Lo assicura Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina 2011. L’immunologo spiega i motivi di tale verdetto.

La seconda ondata, probabilmente, non ci sarà. A riferirlo con una certa convinzione è Bruce Beutler, premio Nobel per la Medicina 2011, intervenuto ai microfoni di AdnKronos Salute. L’immunologo, chiaramente, si basa su un riscontro scientifico per tale verdetto.

Ciò che induce l’esperto a tale riflessione, infatti, è la tendenza generale della curva epidemiologica tra due continenti: “Nella maggior parte dei paesi europei e degli Stati Uniti, sembra che il tasso di nuovi casi e il tasso di mortalità stiano gradualmente diminuendo, anche se le persone hanno iniziato a uscire di nuovo, a tornare al lavoro e a interagire di più”.

Coronavirus, parla l’immunologo premio Nobel

E’ dunque questo andazzo a far credere al docente che non ci sarà un ritorno infettivo di massa: “Insieme ai lockdown – riferisce –, i cambiamenti nel comportamento sembrano aver avuto effetti protettivi. La popolazione non è così vulnerabile come all’inizio, quando nessuna di queste misure era stata intrapresa. Questo è vero, anche se attualmente solo una piccola percentuale della popolazione è stata infettata. Ma tutto ciò mi porta a pensare che non ci sarà una seconda ondata”.

Ma ciò – evidenzia – non significa affatto che il pericolo sia scampato. Distrarsi troppo, del resto, potrebbe portare comunque a una nuova catastrofe che porterebbe direttamente la nostra firma: “Voglio comunque che si sappia che nessuno dovrebbe sentirsi ormai al sicuro”, sottolinea appunto il dottor Beutler. “Senza una vigilanza continua, c’è la possibilità che i tassi di infezioni rimangano stabili o addirittura aumentino”.

Non si tornerà dunque alla normalità. Finché, almeno, non sarà trovato un rimedio definitivo: “Tutte le misure di prevenzione di base che abbiamo implementato non basteranno ad eliminare completamente il virus, e la vita quotidiana per tutti rimarrà certamente più scomoda di prima”. La risposta finale è pertanto la stessa che stiamo sentendo da vari esperti: “E’ molto probabile che solo un vaccino efficace sarà in grado di estinguere completamente la pandemia”.

