Il Family Act, ddl già approvato dal Consiglio dei Ministri che deve passare ancora in Parlamento, presenta un’interessante novità al suo interno: si tratta dell’assegno universale per i figli

Ieri sera è arrivata l’approvazione del Family Act, presentato dalla ministra Elena Bonetti, da parte del Consiglio dei Ministri. Ora, però, lo stesso dovrà passare in Parlamento e non sono certi i tempi d’approvazione in questo caso. In merito alla questione ha parlato proprio la ministra, la quale ha chiarito: “Sulle tempistiche dell’approvazione da parte del Parlamento non vi sono certezze, ma abbiamo fretta e quindi c’è già una proposta incardinata in commissione”.

Il Family Act è un disegno di legge, composto da 8 articoli, che prevede sostanziali aiuti alle famiglie. In tal senso, la novità più importante è quella riguardante l’“assegno universale per i figli” i cui dettagli sono contenuti nell’articolo numero 2. Esso vuol essere un beneficio economico per tutte le famiglie composte da uno o più figli. L’assegno è attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età. L’importo sarà maggiorato del 20% per i figli successivi al secondo. La quota sarà attribuita anche in base alla situazione economica del nucleo.

Assegno universale, come funziona

In molti si stanno chiedendo già come possa funzionare l’assegno universale. Secondo quanto spiegato nel testo ufficiale del Family Act, l’assegno dovrebbe essere riconosciuto alle famiglie a decorrere dal 7° mese di gravidanza e fino al 18esimo compleanno dello stesso.

Il denaro verrà erogato mensilmente tramite il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta. Cosa importante è che l’assegno non andrà a fare cumulo sul reddito complessivo del nucleo familiare. Anche le famiglie con disabili vedranno la somma di denaro maggiorata del suo 20%.

