Un poliziotto dei 4 coinvolti nella morte di George Floyd è stato rilasciato dal carcere in Minnesota dopo il pagamento di una cauzione

Dopo più di tre settimane dalla morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio per mano dell’agente di polizia Derek Chauvin, non si placano le proteste in tutto il mondo. Nel frattempo Thomas Lane, uno dei ex poliziotti coinvolti nell’uccisione del 46enne afroamericano, è stato rilasciato dal carcere di Hennepin, nel Minnesota, dove era stato arrestato. Secondo quanto riportato dalla Cbsn l’ex agente 37enne, accusato di aver aiutato e favorito l’omicidio del collega, ha pagato una cauzione di 750.000 dollari, ma con condizionale. Rimane in carcere Chauvin, con le accuse di omicidio di secondo e terzo grado, oltre che di omicidio colposo di terzo grado. Per gli altri tre agenti coinvolti, Tou Thao, Alexander Kueg e lo stesso Lane, è stata fissata una cauzione di un milione di dollari ciascuno senza condizioni e di 750.000 con condizioni.

Gli Stati Uniti sono ancora in rivolta dopo la barbara uccisione di George Floyd, rimasto soffocato dal ginocchio di un poliziotto. Ieri si sono svolti i funerali a Houston, con protagonista anche lo sfidante alla Casa Bianca Joe Biden. Intanto in molte città degli Usa, tra cui la capitale Washington, New York e la stessa Minneapolis è stata vietata la manovra di soffocamento, adottata dalla polizia al momento dell’arresto e risultata fatale per Floyd.

