Con il prossimo update, Google Maps implementerà nel suo servizio di navigazione alcune funzioni anti assembramento: avvisi in caso di affollamento mezzi pubblici e stazioni

Google Maps è senza ombra di dubbio il servizio di navigazione maggiormente utilizzato al Mondo. Chiunque disponga di uno smartphone iOS o Android, almeno una volta ha avuto il bisogno di aprire l’app per maggiori informazioni su una località o per ottenere indicazioni in tempo reale. Il servizio di Mountain View è diventato così celebre per la vastità di funzioni che offre.

A queste, presto se ne aggiungeranno di nuove. Come annunciato sul proprio blog, infatti, Google Maps avrebbe pensato ad alcune novità che possano aiutare gli utenti ad evitare pericolosi assembramenti: notifiche in caso di sovraffollamento sui mezzi pubblici e indicazioni sul numero di persone presenti nelle stazioni. Il tutto dipenderà dai vari paesi, e dalla loro disponibilità a rilasciare informazioni private.

Google Maps, tutte le novità anti assembramenti

Con una nota sul proprio blog ufficiale, Google Maps ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un update che potrebbe rivelarsi molto utile. Per aiutare gli utenti ad evitare assembramenti inutili e pericolosi, il servizio di navigazione fornirà informazioni in tempo reale su eventuali sovraffollamenti nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Ma non finisce qui. Ci saranno anche aggiornamenti in tempo reale in caso di posti di blocco (o controllo) sulla strada da percorrere, soprattutto nei pressi delle frontiere.

In alcuni paesi, poi, oltre agli avvisi che ricordano l’obbligo di mantenere le distanze e utilizzare la mascherine, ci sarà la possibilità di richiedere la struttura più vicina e meno affollata dove sottoporsi al test del tampone. In Italia, per il momento, questo aggiornamento non sarà ancora disponibile. O almeno, non completamente. Di tutte le novità elencate, il nostro Paese potrà godere del servizio che dà indicazioni sul numero di persone presenti in una determinata stazione.

