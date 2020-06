Anche il mondo dello sport ha voluto omaggiare George Floyd, l’afroamericano ucciso da un’agente di polizia a Minneapolis. Molti atleti si sono inginocchiati in suo onore.

George Floyd: il mondo dello sport gli rende omaggio. Nelle gare disputate nei giorni scorsi, molti sportivi si sono inginocchiati in suo onore, unendosi alle proteste di tutto il mondo. Il movimento attivista internazionale Black Lives Matter entra così anche negli stadi e nelle manifestazioni sportive.

Nella prima foto, il centrocampista camerunense Kundle Malong ha reso omaggio all’afro-americano ucciso a Minneapolis, con la sua esultanza dopo il gol nella partita di Bundesliga tra l’Eintracht Francoforte e il Mainz. Il centrocampista si è inginocchiato in onore di Floyd.

Nella partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino, disputata i l6 giugno 2020, i giocatori di entrambe le squadre si sono inginocchiati in segno di solidarietà, unendosi alle proteste di tutto il mondo. La partita, come si può vedere dalla foto, è stata disputata in uno stadio visibilmente vuoto.

Nella fase di riscaldamento della partita tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino, si possono vedere i due giocatori del Borussia, Emre Can e Thorgan Hazard, indossare due magliette solidali. L’attaccante belga ha mostrato una maglia con sopra scritto: “Uniti insieme”, mentre il centrocampista tedesco aveva una maglia dove le denominazioni dei vari colori sono state cancellate, per far posto all’unica parola veramente imporatnte: “Human”.

George Floyd: gli sportivi omaggiano l’uomo ucciso

Nel match di Bundesliga tra il Bayer 04 Leverkusen e il Bayern Monaco, vediamo l’allenatore Hans-Dieter Flick indossare una maglietta fortemente espressiva. Il messaggio di sensibilizzazione recita chiaro: “Rot Gegen Rassismus”, ovvero “Rosso contro contro il razzismo”. Sotto al messaggio, ancora una scritta: “Black lives matter“.

I due giocatori del Borussia Dortmund: Jadon Sancho e Achraf Hakimi Mouh, con le loro magliette, chiedono “Giustizia per George Floyd”.

Calcio femminile: le giocatrici del Bayer Leverkusen e dell’ SGS Essen, nell’ambito della semifinale di coppa di Germania, hanno offerto il loro omaggio a George Floyd, inginocchiandosi in suo onore.

Non solo calcio: il pilota della McDonald’s Chevrolet, Bubba Wallace, ha indossato una maglietta che recita: “I Can’t Breath – Black Lives Matter” per unirsi alle proteste dei manifestanti di tutto il mondo.

