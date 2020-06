Burundi, è morto il presidente Pierre Nkurunziza: aveva 55 anni. Il leader politico era alla guida del paese africano dal 2005. Fatale un infarto

Il presidente del Burundi, Pierre Nkurunziza, è morto dopo aver sofferto per quello che il governo ha definito un attacco di cuore, due mesi prima che scadesse il suo incarico governativo.

Nkurunziza è morto all’ospedale Karusi nell’est del Burundi lunedì scorso, due giorni dopo aver riferito di non sentirsi bene e di essere stato ricoverato nella struttura. A riferirlo è stato il governo attraverso un comunicato pubblicato martedì su Twitter.

La moglie del capo di Stato, Denise Bucumi, è stata trasportata in aereo in un ospedale nella capitale del Kenya alla fine di maggio dopo aver contratto il COVID-19. Si sta ancora riprendendo in un ospedale di Nairobi, ma la sua malattia ha innescato voci (infondate) secondo cui anche il presidente aveva contratto la malattia.

Burundi, è morto il presidente Pierre Nkurunziza: aveva 55 anni

Nkurunziza, 55 anni, ha prestato giuramento come presidente nel 2005, alla fine della guerra civile in Burundi. È stato rieletto nel 2010. La sua decisione di candidarsi per un controverso terzo mandato nel 2015 ha dato il via a un colpo di stato fallito e alla violenza che ha lasciato centinaia di morti e ha spinto centinaia di migliaia di burundesi a fuggire dal paese.

Avrebbe dovuto dimettersi il 20 agosto dopo che il suo successore scelto, il generale Evariste Ndayishimiye, aveva vinto le elezioni presidenziali il 20 maggio.

