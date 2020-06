Non si fermano mai le novità su WhatsApp, infatti è pronto ad arrivare un nuovo aggiornamento. Andiamo a vedere cosa cambia sull’app di messaggistica.

Nell’ultimo periodo non sono state poche le critiche a WhatsApp sulle solite faccende legate alla privacy, eppure il colosso della comunicazione è pronto a rafforzarsi con un nuovo aggiornamento. Infatti uno dei pregi più lodati dell’applicazione è quello di saper sempre trovare un aggiornamento in grado di non annoiare gli utenti.

E’ stato un periodo di successi per l’app acquisita da Mark Zuckerberg, che con vari aggiornamenti è riuscito a tenere a bada la concorrenza. Possiamo infatti ricordare l’aggiunta delle videochiamate con un massimo di cinquanta utenti, oppure le nuove regole per evitare le fastidiosissime catene di Sant’Antonio. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà con il nuovo aggiornamento e se ci saranno nuove funzionalità per l’app di Zuckerberg.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, come scoprire chi spia il tuo profilo e le chat

WhatsApp, ecco il nuovo aggiornamento: tutte le novità

Secondo il nuovo aggiornamento disponibile sull’applicazione del gruppo Facebook, sarà implementata ufficialmente la funzione per utilizzare il proprio account su più dispositivi. Una funzione richiesta da diverso tempo dagli utenti, che finalmente potranno beneficiare di una delle loro proposte. Grazie all’aggiornamento, infatti, non sarà necessaria la disconnessione dal dispositivo primario, per accedere da un nuovo device.

L’aggiornamento così è stato reso ufficiale dallo stesso WhatsApp, anche se l’azienda ancora deve comunicare la data esatta per la disponibilità ad accedere alla nuova funzionalità. Al momento l’applicazione starebbe testando la nuova funzionalità sulla sua versione beta. Nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicata la data ufficiale per il nuovo aggiornamento. Vedremo se oltre alla funzionalità multi-device sarà introdotto qualche nuovo aggiornamento.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !