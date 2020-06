Morte Floyd, capo del KKK della Virginia investe i manifestanti a Seattle

Morte Floyd, capo del KKK della Virginia investe e spara a dei manifestanti a Seattle. Le immagini hanno fatto il giro del mondo

Non si placano le proteste per la morte di George Floyd negli Stati Uniti. c’è chi però ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco. Un leader del Ku Klux Klan della Virginia ha deciso di investire e sparare sui manifestanti a Seattle. Un ragazzo è rimasto ferito al braccio ed è stato ricoverato in ospedale.

Harry H. Rogers, 36 anni, della contea di Hanover è stato arrestato dopo che alcuni testimoni avevano riferito di averlo visto scagliarsi contro la folla domenica pomeriggio a bordo del suo camion. Miracolosamente, solo una persona è stata ferita, secondo i rapporti. Rogers, accusato di ferite aggravate, vandalismo criminale, aggressione e devastazione, è stato arrestato. Testimoni sulla scena hanno riferito di aver visto il camion fare un’inversione a U e saltare un marciapiede prima di colpire la folla, dove erano radunati anche dei bambini.

L’avvocato Shannon Taylor del Commonwealth della contea di Henrico ha riferito al Richmond Times che sta prendendo in considerazione accuse di crimine d’odio contro Rogers, che “è un leader ammesso del Ku Klux Klan e un propagandista per l’ideologia confederata”.

Al di là del ragazzo colpito con un colpo di pistola dallo stesso Rogers, non ci sono altri feriti.

Purtroppo l’escalation d’odio innescata dai fatti di Minneapolis non accenna a diminuire e sta coinvolgendo oltre agli Stati Uniti molti paesi anche in Europa e nel resto del mondo.

