Covid-19, Harvard: “Il virus circolava già ad ottobre a Wuhan”. Secondo le autorità cinesi, le motivazioni sono “ridicole”.

Covid-19: un recente studio effettuato ad Harvard sostiene che il virus, con ogni probabilità circolava a Wuhan già in autunno. Come riporta Open, lo studio è stato portato avanti con l’ausilio della Boston University of Public Health e il Boston Children’s Hospital. In base a quanto si apprende, ci sono due motivazioni principali, che hanno portato gli studiosi a ipotizzare la circolazione del virus già dal mese di ottobre.

In primis, come leggiamo dalla fonte, sembrerebbe esserci uno studio relativo ai movimenti automobilistici dei cittadini cinesi verso gli ospedali. I dati hanno registrato un maggior affollamento delle autovetture nei parcheggi degli ospedali di Whan, proprio nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio dell’epidemia. Ma c’è anche un’altra motivazione.

Leggi anche >>> Coronavirus Wuhan: è la fine dell’incubo, i risultati dei test

Harvard: “Il virus circolava a Wuhan già in autunno”

Come riporta Open, l’altra motivazione che ha spinto gli studiosi di Harvard a ipotizzare quest’anticipazione della circolazione, riguarda le ricerche degli utenti sui motori di ricerca. Infatti, in base a quanto si apprende, l’inserimento delle parole come “diarrea” o “tosse” ha registrato il suo picco proprio tre settimane prima dell’escalation del Covid-19 in Cina.

Dura la replica da parte delle autorità cinesi, che hanno espresso il loro dissenso mediante le parole di Hua Chunying, portavoce del Ministero degli Esteri. Come riporta Open, secondo la Cina è letteralmente “ridicolo” arrivare a certe conclusioni “basandosi su dati e osservazioni così superficiali, come l’aumento del traffico”.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, la Cina sconsiglia viaggi in Australia: “Rischio discriminazione”

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24