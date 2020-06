Il governo di Madrid ha annunciato che, fino a quando il Coronavirus non sarà definitivamente sconfitto, in Spagna le mascherine resteranno obbligatorie

In Spagna, l’emergenza Coronavirus sta facendo registrare numeri decisamente più incoraggiati rispetto a quelli di qualche settimana fa. Pur avendo un numero di decessi inferiore rispetto all’Italia, però, continua ad avere dati più alti per quanto riguarda i casi positivi: 241mila totali, di cui 64mila attivi.

Il governo di Madrid sta allentando diverse misure restrittive precedentemente imposte, garantendo ai cittadini spagnoli maggiori libertà dopo mesi di lockdown. Anche le frontiere, a breve, dovrebbero riaprire, dando nuova linfa al settore del turismo. Pochi minuti fa, intanto, il ministro della Salute Salvador Illa ha comunicato che rimarrà obbligatorio indossare la mascherina fino a quando il Coronavirus “non sarà definitivamente sconfitto“.

Coronavirus, in Spagna multe per chi non indossa la mascherina

Nonostante la situazione relativa all’emergenza Coronavirus sia in miglioramento, è vietato abbassare la guardia. Lo sa bene il governo di Spagna che, pur avendo allentato diverse restrizioni, continua a monitorare la situazione. Pochi minuti fa, il ministro della Salute Salvador Illa ha comunicato che l’obbligo di indossare la mascherina rimarrà fino a quando il Covid-19 non sarà debellato a livello definitivo.

L’obbligo permane nei luoghi pubblici, e in quelli privati nei quali non è possibile garantire almeno 1,5 metri di distanza dalle altre persone. “Chi non rispetterà questa regola, sarà punibile con multe fino a 100 euro” ha spiegato il ministro della Salute spagnolo. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare maggiori chiarimenti a riguardo.

