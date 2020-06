Black Lives Matter avrebbe messo nel mirino diverse statue nel Regno Unito da abbattere in quanto incompatibili con le idee del movimento.

Ormai il caso George Floyd è tristemente noto in tutto il pianeta. Vedere quell’uomo maltrattato dalla polizia ed in particolare dall’agente che lo dovrebbe semplicemente ammanettare ha scosso gli USA e non solo. Le tensioni sociali sono state tante e sono affiorate con delle vere e proprie rivolte, certe volte violente, contro il Governo e la polizia.

In tutto il mondo il movimento Black Lives Matter sta protestando e mettendo in piedi delle contestazioni. In Inghilterra, per quanto riguarda l’Europa geografica, il movimento è vivissimo e parecchio combattivo. E da qualche giorno ha preso di mira degli antichi monumenti per combattere anche gli antichi simboli del razzismo e della schiavitù nera in favore della razza bianca.

Black Lives Matter contro le statue, individuate 60 da distruggere

Ed ecco che da ore la polizia inglese sta sorvegliando la statua di Winston Churchill, Primo Ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal carattere fortemente conservatore, l’inglese non è ben visto dai membri del BLM.

E con lui tantissime altre statue che non sono al sicuro. Secondo il Daily Mail sarebbero ben 60 le sculture messe nella lista dal movimento, che potrebbe attaccare altri monumenti già nella notte. Antichi scrittori e uomini d’affari, poeti e musicisti, rei di non essere di mentalità aperta, di aver commerciato in schiavi, di aver difeso il bianco ai danni del nero.

