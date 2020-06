Anche a Londra, nella giornata di ieri, si sono tenute diverse manifestazioni di protesta per la morte di George Floyd. Imbrattata statua di Churchill

Da ormai due settimane, l‘omicidio di George Floyd ha scatenato un vero e proprio movimento di rivoluzione, contro il razzismo e l’abuso di potere. Oltre agli Usa, dove le manifestazioni vanno ormai avanti senza sosta da giorni, anche in molte altre città migliaia di persone stanno scendendo in strada a protestare.

Ieri pomeriggio, a Londra, decine di persone hanno sfregiato la statua di Winston Churchill, imbrattandola e scrivendoci sopra: “Era un razzista“. Sempre nella capitale britannica, un manifestante è salito sul piedistallo di The Cenotaph e ha dato fuoco alla bandiera del Regno Unito. Anche a Bristol, le manifestazioni sono sfociate in violenze e atti di vandalismo. Un uomo ha lanciato in mare la statua di Edward Colston, commerciante di schiavi negriero.

Non solo Londra: a Torino imbrattato Palazzo Civico

Le manifestazioni di protesta per l’agghiacciante omicidio di George Floyd sono arrivate anche in Italia. La giornata di ieri è stata scelta da migliaia di persone per scendere nelle principali piazze italiane a protestare, sotto il motto “Black Lives Matter”. Anche in questo caso, però, alcuni dei presenti hanno superato il limite, compiendo atti di vandalismo gratuiti.

A Torino, nella giornata di sabato, alcuni manifestanti hanno imbrattato muri e statue di Palazzo Civico con scritte contro il razzismo e contro Donald Trump. Il consigliere comunale del M5S Andrea Russi ha denunciato l’episodio sul suo profilo Facebook. “È assolutamente giusto sposare una causa come questa e muoversi contro la violenza gratuita“ si legge nel post: “Ma i danni al patrimonio culturale pubblico sono vergognosi“.

