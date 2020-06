Istat, nuova ondata di disoccupati: in 500mila hanno smesso addirittura di cercare lavoro. Nel 2021 i dati dovrebbero essere peggiori di quelli del 2019

Come era lecito attendersi a causa della pandemia di coronavirus i dati dell’economia italiana sono in forte contrazione in questo 2020. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, quest’anno il Prodotto interno lordo dovrebbe chiudersi con un calo dell’8,3%. Secondo quanto stabilito dal rapporto sulle “prospettive dell’economia italiana”, l’Istat prevede un rialzo a partire dal 2021 ma non così significativo per recuperare tutto il terreno perduto in questi mesi. L’incremento del Pil del 4,6% potrà restituire solo parzialmente il potenziale finanziario del Paese, lasciando tuttavia una situazione complessivamente peggiore di quella del 2019.

A maggio la riapertura di gran parte delle attività (per chi ha optato di farlo) ha segnato un piccolo segno positivo, di buon auspicio per la ripresa.

Istat, nuova ondata di disoccupati: 500mila hanno smesso di cercare lavoro

Quello che maggiormente preoccupa è però il tema del lavoro. Il contraccolpo peggiore deve ancora essere assorbito e porterà ad una disoccupazione superiore a quella del 2019.

Il problema non è solo legato a chi non trova una mansione retribuita da svolgere, ma da chi ha addirittura smesso di cercare un’occupazione. si calcola che oltre 500mila persone, nei primi 4 mesi del 2020, non ha provato nemmeno a fare un colloquio.

Il tasso di non occupati dovrebbe attestarsi al 9,6% al termine di quest’anno, mentre è previsto un rimbalzo negativo nel 2021, con un rialzo fino al 10,2%.

