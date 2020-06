Fase 3, il capo della task force voluta dal Governo Colao consegna a Conte il piano finale: ecco i 6 punti per il rilancio dell’Italia

Questa mattina la task force di esperti, guidata da Vittorio Colao, ha consegnato alla Presidenza del Consiglio il suo piano definitivo ed il rapporto finale su come rilanciare l’Italia nella fase 3. Tale piano si compone di 6 temi fondamentali, che verranno spiegati nei dettagli nei prossimi giorni. Al centro dell’attenzione del Comitato imprese e lavoro, infrastrutture e ambiente, turismo, arte e cultura, pubblica amministrazione, istruzione e ricerca, individui e famiglie. Questo è il risultato del lavoro svolto da Colao e cominciato il 10 aprile, data del suo insediamento. Per la fase 3, ovvero non più quella dell’emergenza, ma quella che dovrà garantire al nostro Paese un futuro migliore dopo la crisi, si è “lavorato per dare una visione, una strategia e iniziative rivolte al rafforzamento la fase di rilancio post Covid-19”.

Fase 3, Colao e il piano di rilancio per l’Italia: consegnato a Conte il rapporto finale

Nella nota pubblicata. il Comitato precisa come nella fase precedente si era lavorato per facilitare e rendere possibili le riaperture delle attività produttive avvenute a maggio. Ora gli sforzi sono tutti concentrati per formulare obiettivi generale e strategie per dare nuovo smalto ad un sistema economico e sociale provati dal Coronavirus. “Il Comitato ha operato su base volontaria e senza nessun costo per la collettività – si specifica nel comunicato – e ringrazia il Presidente del Consiglio Conte per l’opportunità offertagli. Anche i funzionari delle Istituzioni ci hanno sostenuto in questi due mesi di lavoro”.

