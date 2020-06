Diletta Leotta spettacolare nella foto appena pubblicata dalla bella catanese, shorts invisibili

(Instagram)Diletta Leotta alla guida della Kia, stupisce tutti i suoi follower. “Appena concluso il primo elettrizzante appuntamento con #TimeToBeElectric #goelectric“

Diletta Leotta, shorts invisibili da capogiro: la foto

Nella foto in questione, si vede la bellissima showgirl indossare un paio di shorts praticamente invisibili. La bella conduttrice siciliana ha letteralmente mandato in tilt il web con le sue gambe in bella mostra e con le solite curve generose e intriganti. Puntuali sono arrivati i complimenti da parte dei suoi follower che, al momento, ammontano a addirittura a 6,6 milioni. Ecco la FOTO appena pubblicata sulla pagina Instagram di Diletta Leotta:

La collaborazione con Kia Italia, ha portato già oltre 80mila likes alla Leotta che non perde mai occasione per mostrare tutto il suo fascino. A poche settimane dalla ripresa dal campionato – in cui la vedremo spesso sui nostri schermi – approfitta per regalare ancora qualche scatto alla sua platea di followers.